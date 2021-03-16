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В Курской области пожарные вскрыли окно, чтобы спасти пенсионера

Мужчина был без сознания
В Курской области пожарные вскрыли окно, чтобы спасти пенсионера

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В городе Щигры Курской области пожарные вскрыли окно, чтобы спасти пенсионера. Мужчина был без сознания. В службу спасения вечером 13 марта обратился его сосед, который сообщил, что не может дозвониться до пожилого мужчины, у которого имеются проблемы со здоровьем. Спасатели были на месте буквально через минуту. 

Как выяснилось, внутри дома находился 66-летний пенсионер. На стук в дверь и звонки по телефону он не реагировал. Тогда спасатели приняли решение вскрыть окно на первом этаже. Эта спасательная операция заняла не больше минуты. Внутри они обнаружили мужчину без сознания. Пожарные открыли двери и впустили медиков, которые оказали пострадавшему всю необходимую помощь. 

В МЧС напоминают, когда можно и нужно вызывать спасателей:

• в доме установлена газовая плита, в момент закрытия двери она была включена и возможна утечка газа;

• внутри находится ребенок, не контролирующий свои действия осознанно;

• внутри находится больной человек, которому в любой момент может понадобиться помощь.
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