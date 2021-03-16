В первую очередь намечен ремонт трамвайной линии от площади Добролюбова до рынка «Урожайный». Он продлится полгода

В Курске в мае начнут реконструкцию трамвайных путей. В первую очередь намечен ремонт трамвайной линии от площади Добролюбова до рынка «Урожайный» на участке, протяженность которого в оба направления составляет почти 3,5 км. Этот отрезок пути, по оценке экспертов, один из самых изношенных в Курске, через него проходят 2-й, 3-й и 4-й маршруты. Во избежание схода трамвая с рельсов скорость движения подвижного состава здесь ограничена до 5 км/ч. По предварительным оценкам, ремонт обойдется примерно в 100 млн рублей. На участке исправят продольные и поперечные профили пути, заменят поврежденные рельсы, а вместо деревянных шпал уложат железобетонные, сварят стыки и восстановят дорожное покрытие. Стартовать ремонт должен 15 мая, а закончиться через полгода - 15 октября.Кроме этого, курские власти надеются получить 16 трамвайных вагонов из Москвы. В течение месяца должны приехать специалисты Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской электрический транспорт», чтобы вместе с администрацией области и города разработать заявку.