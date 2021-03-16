В Курске завершился второй этап конкурса на разработку концепции улицы Ленина
Ни один из представленных участниками конкурса проектов не вызвал полного одобрения жюри
Ирина Аникеева, председатель комитета архитектуры и градостроительства г. Курска:
- Всего проголосовало более 1000 человек, результаты общественного голосования приблизительно были отданы за работы под номером 20208 и 20210. Работа 20209 получила меньшее количество голосов.
Однако при всей наполненности деталями ни один из представленных участниками конкурса проектов не вызвал полного одобрения жюри, отмечает телеканал "ТАКТ". Эскизы были отправлены на доработку. Об их дальнейшей судьбе жители соловьиного края узнают несколько позже.