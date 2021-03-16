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В Курске завершился второй этап конкурса на разработку концепции улицы Ленина

Ни один из представленных участниками конкурса проектов не вызвал полного одобрения жюри
В Курске завершился второй этап конкурса на разработку концепции улицы Ленина

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По его условиям конкурсантам предлагалось представить проекты преобразования главной улицы областного центра на участке между площадями Перекальского до Театральной. Важно было отразить перспективные с точки зрения тихого отдыха зоны, секторы спортивной активности, а также продумать стиль озеленения и места размещения малых архитектурных форм. С работами финалистов куряне могли познакомиться в Солнечном зале городского комитета архитектуры. За них также можно было проголосовать в социальных сетях. В конце прошлой недели конкурсная комиссия попыталась подвести итоги и выбрать лучший проект.

Ирина Аникеева, председатель комитета архитектуры и градостроительства г. Курска:

- Всего проголосовало более 1000 человек, результаты общественного голосования приблизительно были отданы за работы под номером 20208 и 20210. Работа 20209 получила меньшее количество голосов.

Однако при всей наполненности деталями ни один из представленных участниками конкурса проектов не вызвал полного одобрения жюри, отмечает телеканал "ТАКТ". Эскизы были отправлены на доработку. Об их дальнейшей судьбе жители соловьиного края узнают несколько позже.

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