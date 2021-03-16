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Курян приглашает на мульт-показы «Открытая премьера»

Показы будут проходить на шести площадках
Курян приглашает на мульт-показы «Открытая премьера»

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Курян приглашают на мульт-показы «Открытая премьера». Уже шестой год подряд Курская область принимает участие во Всероссийской акции Открытого российского фестиваля анимационного кино «Открытая премьера». В Курске фестиваль пройдет с 17 по 21 марта. Итоги зрительского голосования подведут 23 марта. 

Показы будут проходить в кинотеатрах, школах, домах культуры, музеях, библиотеках, детских садах и даже больницах, в которых есть возможность такие показы организовать: 

● 17 марта в 18:00
ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, 94, Студенческий центр досуга), анимационная программа 12+ 

● 18 и 19 марта в 18:00
ТЦ «МАНЕЖ» (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство «Луна»), 6+ 

● 19 марта в 16:00 
Парк аттракционов «PlayVentura» (ул. Карла Маркса, 6), 0+ 

● 20 марта в 14:00 
ТЦ «МАНЕЖ» (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство Луна), 0+ 

● 20 марта в 15:00 
Креативное пространство «Веранда» (ул. Ленина, 15, 3 этаж), 12+ 

● 20 марта в 16:00 
Библиотека им. Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49), 12+ 

● 20-21 марта в 17:00 
Картинная галерея имени А.А.Дейнеки (ул. Радищева, 85), 12+ 


Вход на площадки свободный, главное условие - наличие защитной маски. 
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