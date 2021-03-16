Курян приглашает на мульт-показы «Открытая премьера»
Показы будут проходить на шести площадках
Показы будут проходить в кинотеатрах, школах, домах культуры, музеях, библиотеках, детских садах и даже больницах, в которых есть возможность такие показы организовать:
● 17 марта в 18:00
ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, 94, Студенческий центр досуга), анимационная программа 12+
● 18 и 19 марта в 18:00
ТЦ «МАНЕЖ» (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство «Луна»), 6+
● 19 марта в 16:00
Парк аттракционов «PlayVentura» (ул. Карла Маркса, 6), 0+
● 20 марта в 14:00
ТЦ «МАНЕЖ» (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство Луна), 0+
● 20 марта в 15:00
Креативное пространство «Веранда» (ул. Ленина, 15, 3 этаж), 12+
● 20 марта в 16:00
Библиотека им. Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49), 12+
● 20-21 марта в 17:00
Картинная галерея имени А.А.Дейнеки (ул. Радищева, 85), 12+
Вход на площадки свободный, главное условие - наличие защитной маски.