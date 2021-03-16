В Курской области задержали организованную группу по сбыту наркотиков из 17 человек
Общий вес изъятых запрещенных веществ - порядка 6 килограммов
Двое из задержанных - семейная пара курян возрасте 23 и 22 года - выполняла функцию склада запрещенных веществ. На съемной квартире они хранили приспособления для расфасовки в свободном доступе. Оптовую партию синтетических наркотиков хранили там же в специально оборудованном сейфе. Их задержали с поличным, когда пара направлялась на изготовление оптового тайника-закладки. В автомобиле, на котором они передвигались обнаружили наркотики, спрятанные в использование бумажные пачки от напитков.
Злоумышленники, приехавшие в Курск из других регионов задержаны на арендованном жилье.
Общий вес синтетических и растительных наркотиков, изъятых у подозреваемых, составил порядка 6 килограммов.
По факту незаконного сбыта в особо крупном размере, совершенным организованной преступной группой возбуждено уголовное дело по ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ. Участникам группировки грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
Отмечается, что для расследования в Следственном управлении регионального УМВД создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных следователей. Назначена криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий, компьютерные экспертизы. В рамках следствия будет решаться вопрос о назначении дополнительных исследований. На период предварительного следствия все 17-ть фигурантов уголовного дела заключены под стражу.