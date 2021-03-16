Общий вес изъятых запрещенных веществ - порядка 6 килограммов

В Курской области задержали организованную группу по сбыту наркотиков из 17 человек, сообщает региональное УМВД. Участникам группировки от 22 лет до 41 года. Среди них жители Курской, Орловской, Тульской и Калужской областей. Часть из них выполняли функции оптовых закладчиков, остальные реализовывали мелкие порции запрещенных веществ. Наркотики распространяли через тайники-закладки в Курскае, Железногорске и Курчатове.Двое из задержанных - семейная пара курян возрасте 23 и 22 года - выполняла функцию склада запрещенных веществ. На съемной квартире они хранили приспособления для расфасовки в свободном доступе. Оптовую партию синтетических наркотиков хранили там же в специально оборудованном сейфе. Их задержали с поличным, когда пара направлялась на изготовление оптового тайника-закладки. В автомобиле, на котором они передвигались обнаружили наркотики, спрятанные в использование бумажные пачки от напитков.Злоумышленники, приехавшие в Курск из других регионов задержаны на арендованном жилье.Общий вес синтетических и растительных наркотиков, изъятых у подозреваемых, составил порядка 6 килограммов.По факту незаконного сбыта в особо крупном размере, совершенным организованной преступной группой возбуждено уголовное дело по ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ. Участникам группировки грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.Отмечается, что для расследования в Следственном управлении регионального УМВД создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных следователей. Назначена криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий, компьютерные экспертизы. В рамках следствия будет решаться вопрос о назначении дополнительных исследований. На период предварительного следствия все 17-ть фигурантов уголовного дела заключены под стражу.