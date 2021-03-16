Комиссия Минздрава разрабатывает рекомендации по улучшению работы системы здравоохранения Курской области

Представители министерства знакомятся с работой служб сердечно-сосудистой патологии и амбулаторно-поликлинической

В Курской области в эти дни работает комиссия Минздрава. Специалисты подготовят и передадут в министерство рекомендации, направленные на улучшение работы системы здравоохранения нашего региона.Сейчас представители Минздрава знакомятся с работой служб сердечно-сосудистой патологии и амбулаторно-поликлинической. В понедельник областной онкоцентр посетил заместитель директора по реализации федеральных проектов Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.А. Блохина Тигран Геворкян. Он изучил структуру учреждения, проанализировал его возможности.Как отметил чиновник, курский онкоцентр – один из самых оснащенных и крупных в ЦФО, но его необходимо развивать, к примеру, создать здесь эндоскопический центр регионального развития, направлять на лечение и пациентов из соседних регионов.Работа уже ведется: обновляется оборудование, в прошлом году приобретено оснащение, которое позволяет проводить точечное воздействие на раковые клетки, уменьшить травматичность и сократить восстановительный период пациента. В этом году в онкоцентре открыли региональный референс-центр, предназначенный для консультативной помощи сотрудникам лучевой диагностики районных больниц, совершенствуют лабораторную службу.По мнению замгубернатора Андрея Белостоцкого, в курском онкоцентре необходимо открыть отделения онкореабилитации, паллиативной онкологической помощи и онкогематологии, чтобы получить полноценную онкологическую службу в регионе.