В Курске частично отремонтируют дорогу на улице Ленина

В этом году восстановят центральную полосу

В Курске проведут частично отремонтируют дорогу на улице Ленина. На некоторых участках проезжей части там образовались колеи, появились ямы и выбоины, что доставляет неудобства как автомобилистам, так и пешеходам.Как отмечают в администрации, на этот год намечена реконструкция теплосетей по улице Ленина, поэтому масштабные дорожные работы в рамках нацпроекта «БКАД» решено перенести. Однако на участке от Красной площади до площади Перекальского для обеспечения безопасности восстановят центральную полосу. Площадь ремонта составит более 6 тыс. м².Специалисты уже готовят документацию для проведения торгов на определение подрядчика, сообщает комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области. На ремонт дороги из областного бюджета деньги выделят дополнительно.