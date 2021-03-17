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В Курске частично отремонтируют дорогу на улице Ленина

В этом году восстановят центральную полосу
В Курске частично отремонтируют дорогу на улице Ленина

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В Курске проведут частично отремонтируют дорогу на улице Ленина. На некоторых участках проезжей части там образовались колеи, появились ямы и выбоины, что доставляет неудобства как автомобилистам, так и пешеходам. 

Как отмечают в администрации, на этот год намечена реконструкция теплосетей по улице Ленина, поэтому масштабные дорожные работы в рамках нацпроекта «БКАД» решено перенести. Однако на участке от Красной площади до площади Перекальского для обеспечения безопасности восстановят центральную полосу. Площадь ремонта составит более 6 тыс. м². 

Специалисты уже готовят документацию для проведения торгов на определение подрядчика, сообщает комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области. На ремонт дороги из областного бюджета деньги выделят дополнительно. 



ФОТО - АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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