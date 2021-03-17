Мальчик умер в больнице

Курская область. В Железногорске женщина сожгла своего сына. Мальчик умер в больнице.





По данным Следственного комитета, вечером 15 марта у 31-летняя селянки случился конфликт с 8-летним сыном. Мать вывела ребенка во двор, облила его горюче-смазочным материалом и подожгла.

Осознав содеянное, женщина сбила пламя и вызвала скорую помощь. С ожогами 3 степени ребенка доставили в железногорскую горбольницу, откуда позднее перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Спасти жизнь мальчика врачам не удалось.





Женщина задержана, будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).