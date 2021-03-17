ГИБДД проверит, как курские автомобилисты перевозят детей-пассажиров

В зоне внимания - наличие специальных удерживающих устройств и ремней безопасности

В этом году наибольшее количество детей, пострадавших в ДТП, были пассажирами автомобилей. В связи с этим сотрудники ГИБДД в рамках профилактического мероприятия «Школьные каникулы», в целях предотвращения нарушений требований к перевозке детей и сокращения числа погибших и раненных детей-пассажиров, во всех округах Курска проведут специальный рейды. Инспекторы проверят, как автомобилисты перевозят своих маленьких пассажиров. В зоне внимания - наличие специальных удерживающих устройств и ремней безопасности.Правоохранители призывают родителей к неукоснительному соблюдению правил перевозки детей и напоминают, что только специальное удерживающее устройство обеспечивает надежную защиту ребенку в случае возникновения ДТП, при резких маневрах и торможениях. При этом отмечается, что ремни безопасности и детские автокресла работают только в случае их правильной эксплуатации.Госавтоинспекция напоминает, что детей до 12 лет необходимо перевозить в специальном удерживающем устройстве. Выбранное автокресло должно соответствовать физиологическим характеристикам ребенка. За несоблюдение этих требований водителям грозит административный штраф в размере 3 тысяч рублей.