ГИБДД проверит, как курские автомобилисты перевозят детей-пассажиров
В зоне внимания - наличие специальных удерживающих устройств и ремней безопасности
Правоохранители призывают родителей к неукоснительному соблюдению правил перевозки детей и напоминают, что только специальное удерживающее устройство обеспечивает надежную защиту ребенку в случае возникновения ДТП, при резких маневрах и торможениях. При этом отмечается, что ремни безопасности и детские автокресла работают только в случае их правильной эксплуатации.
Госавтоинспекция напоминает, что детей до 12 лет необходимо перевозить в специальном удерживающем устройстве. Выбранное автокресло должно соответствовать физиологическим характеристикам ребенка. За несоблюдение этих требований водителям грозит административный штраф в размере 3 тысяч рублей.