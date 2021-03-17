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В Курске служебная собака привела полицейских к дому похитителя велосипеда

Двухколесный транспорт из подъезда украл рецидивист
В Курске служебная собака привела полицейских к дому похитителя велосипеда

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В Сеймском округе Курска служебная собака помогла полицейским раскрыть кражу велосипеда «по горячим следам». 

Утром за помощью к правоохранителям обратилась 35-летняя курянка и сообщила о пропаже своего велосипеда. Двухколёсную технику она оставила в подъезде на площадке между этажами. Женщина прикрепила велосипед тросом к анкерному болту, вкрученному в стену. Но это не помогло, и велосипед исчез из подъезда вместе со всеми защитными девайсами.

На место преступления прибыл кинолог со служебной собакой. Пёс сразе же сумел взять след. Собака показала, что предполагаемый преступник вывез велосипед на улицу и покатил к одному из расположенных неподалёку домов. У двери подъезда овчарка остановилась и села, сигнализируя, что похищенный транспорт находится внутри. 

В одной из квартир полицейские и обнаружили пропавший велосипед. Хозяйка жилья рассказала, что его накануне привёз сожитель - многократно судимый 31-летний курянин. В тот же день мужчину задержали, на допросе он признался в краже.

Рецидивисту вновь грозит срок - до 5 лет лишения свободы.

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