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В Курской области определили сроки весенней охоты на пернатую дичь

За несоблюдение правил охоты грозит штраф
В Курской области определили сроки весенней охоты на пернатую дичь

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В Курской области определили сроки весенней охоты на пернатую дичь: на селезней с использованием подсадных уток с 20 марта по 19 апреля включительно, из укрытия с подсадной уткой или манком, а также на гусей и вальдшнепа с 27 марта по 5 апреля включительно. 

В областном комитете природных ресурсов отмечают, что охота на серого гуся запрещена на всей территории России. 

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в закрепленные охотугодья выдают юридические лица, имеющие охотхозяйственные соглашения или долгосрочные лицензии. За несоблюдение правил охоты грозит штраф. 

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях выдают специалисты отдела охотничьего надзора комитета природных ресурсов по адресу: г. Курск, ул. Школьная, д. 50, каб. 13 (1-й этаж) и сотрудники Курскохотрыбцентра по адресу: г. Курск, ул. Радищева, д. 17, каб. 322 (3-й этаж). 

Получить разрешения можно также в филиале МФЦ по Курску и Курскому району по адресу: г. Курск, пр-т им. А. Дериглазова, 17Г. 

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