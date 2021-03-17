В Курской области определили сроки весенней охоты на пернатую дичь
За несоблюдение правил охоты грозит штраф
В областном комитете природных ресурсов отмечают, что охота на серого гуся запрещена на всей территории России.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в закрепленные охотугодья выдают юридические лица, имеющие охотхозяйственные соглашения или долгосрочные лицензии. За несоблюдение правил охоты грозит штраф.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях выдают специалисты отдела охотничьего надзора комитета природных ресурсов по адресу: г. Курск, ул. Школьная, д. 50, каб. 13 (1-й этаж) и сотрудники Курскохотрыбцентра по адресу: г. Курск, ул. Радищева, д. 17, каб. 322 (3-й этаж).
Получить разрешения можно также в филиале МФЦ по Курску и Курскому району по адресу: г. Курск, пр-т им. А. Дериглазова, 17Г.