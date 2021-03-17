В Курской области завтра прогнозируют мокрый снег, туман и гололедицу

Температура воздуха будет колебаться от 5ºС мороза ночью до 6ºС тепла днем

Спасатели предупреждают курян о тумане и гололедице на дорогах.По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами туман, на дорогах местами гололедица. Днем преимущественно без осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5ºС мороза, днем - от 1ºС до 6ºС тепла.