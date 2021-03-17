Дом, который разрушается на глазах, не могут признать аварийным

ТАКТ».Куряне не могут добиться, чтобы их многоквартирный дом официально признали аварийным. При этом здание рушится на глазах - по стенам идут трещины, вываливаются кирпичи, постоянно течёт дырявая крыша. Письма и обивание порогов различных инстанций каждый раз оказывались бесполезны. Жильцам отвечали о необходимости обратиться в управляющую компанию. Но там, прекрасно зная проблему, содействие в ее решении отказываются принимать, сообщает телеканал «
Жители дома на улице Бойцов 9-й дивизии 101а боятся оставаться в своих квартирах. Страшно даже зайти в подъезд – кирпичи регулярно падают сверху, отваливаясь от стен, по всему зданию идут трещины. И это лишь малая часть проблем, с которыми постоянно приходится уживаться собственникам. Не говоря о дырявой крыше и прорывах канализации.
- Льются так стены. Там невозможно ни покрасить, ни шпатлевать их, ничего. Потому что вода. И кирпичи просто рушатся. На голову людей, на голову детей. У нас тут и дети прописаны, и маленькие дети, и моя дочь, школьница.
- Спать даже реально опасно, потому что обычный дождь идёт, и всё это в квартире. Потому что крыша – она, как решето. Там деревянный фронтон, как говориться, сплошь из дыр состоит.
Представители управляющей компании заключили – делать капитальный ремонт бесполезно. То, что дом аварийный понимают и сами собственники. Но к угрожающим здоровью и даже жизни условиям равнодушны и в управляющей компании, и в высших инстанциях. По словам жильцов, при обращении в комитет ЖКХ, его представители пожимали плечами – чтобы признать дом аварийным необходимо участие УК «Курский двор» и вынесли организации предписание. С тех пор прошло много времени, но ничего не изменилось.
- Всё это писалось. И в главное ЖКХ писалось, чтобы они это всё сделали. Они должны были заставить нашу управляющую компанию. Но ничего не делается, как видите, до сих пор.
В УК «Курский двор» с нами обещали связаться позже и прокомментировать ситуацию. Прошло несколько дней, но звонка от управляйки так и не поступило. Жители дома не удивляются – попытки взаимодействовать с организацией у них обычно заканчиваются примерно также. Сейчас собственники надеются привлечь внимание к их беде только в Интернете и через телевидение. Мечтают, что им, наконец, повезёт, и они перестанут бояться засыпать в стенах собственной квартиры.
Дом, который разрушается на глазах, не могут признать аварийным
Письма и обивание порогов различных инстанций каждый раз оказывались бесполезны