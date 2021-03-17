В этом году на Курской Коренской ярмарке организуют несколько парковок и бесплатные автобусы
Проведение юбилейной ярмарки намечено на 1-4 июля
Коренская ярмарка в этом году пройдет в обновленном формате: планируется внедрение современных приемов проведения таких мероприятий, а также сделать ее более насыщенной и направленной на интересы как бизнеса, так и жителей области.
Деловая часть ярмарки заменит Среднерусский экономический форум. Готовятся встречи с руководителями делегаций других регионов и стран дальнего и ближнего зарубежья, Посольств, торгпредств, а также подписание соглашений о сотрудничестве. Также планируется Всероссийский форум по промышленному туризму. Он пройдет под патронажем Агентства стратегических инициатив и Минпромторга.
По традиции для посетителей и участников ярмарки запланирована большая культурно-развлекательная и спортивная программа.