В этом году на Курской Коренской ярмарке организуют несколько парковок и бесплатные автобусы

Проведение юбилейной ярмарки намечено на 1-4 июля

В этом году на Курской Коренской ярмарке организуют несколько парковок, от которых гостей будут доставлять к центру событий на бесплатных автобусах. Проведение юбилейной ярмарки намечено на 1-4 июля. В Доме Советов прошло онлайн-совещание по подготовке к мероприятию. Участие в нем приняли руководители крупных региональных предприятий промышленности, торговли, агропромышленного комплекса, строительства, ЖКХ и энергетики, представители банковской и IT-сферы.Коренская ярмарка в этом году пройдет в обновленном формате: планируется внедрение современных приемов проведения таких мероприятий, а также сделать ее более насыщенной и направленной на интересы как бизнеса, так и жителей области.Деловая часть ярмарки заменит Среднерусский экономический форум. Готовятся встречи с руководителями делегаций других регионов и стран дальнего и ближнего зарубежья, Посольств, торгпредств, а также подписание соглашений о сотрудничестве. Также планируется Всероссийский форум по промышленному туризму. Он пройдет под патронажем Агентства стратегических инициатив и Минпромторга.По традиции для посетителей и участников ярмарки запланирована большая культурно-развлекательная и спортивная программа.