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По данным Гидрометцентра, паводковая обстановка в Курской области находится в норме

Контроль за паводковой обстановкой круглосуточно осуществляют 12 стационарных гидропостов
По данным Гидрометцентра, паводковая обстановка в Курской области находится в норме

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По данным курского Гидрометцентра, паводковая обстановка в Курской области находится в норме. Контроль за паводковой обстановкой круглосуточно осуществляют 12 стационарных гидропостов. Спасатели регулярно  проводят авиаразведку зон возможного подтопления с использованием 4 беспилотных авиационных систем.

По прогнозам синоптиков, уровень подъема вод во время весеннего половодья ожидается в пределах средних многолетних значений. Снег начал таять с 2 марта, тогда и был зафиксирован первый подъем уровня воды. За прошедшие сутки на большинстве местных водоемов отмечался подъем уровня воды от 2 см на реке Сейм в селе Рышково до 7 см на реке Тим в селе Новые Савины Черемисиновского района. На реке Суджа сохраняется выход воды на пойму.
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