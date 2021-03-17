По данным Гидрометцентра, паводковая обстановка в Курской области находится в норме

Контроль за паводковой обстановкой круглосуточно осуществляют 12 стационарных гидропостов

По данным курского Гидрометцентра, паводковая обстановка в Курской области находится в норме. Контроль за паводковой обстановкой круглосуточно осуществляют 12 стационарных гидропостов. Спасатели регулярно проводят авиаразведку зон возможного подтопления с использованием 4 беспилотных авиационных систем.По прогнозам синоптиков, уровень подъема вод во время весеннего половодья ожидается в пределах средних многолетних значений. Снег начал таять с 2 марта, тогда и был зафиксирован первый подъем уровня воды. За прошедшие сутки на большинстве местных водоемов отмечался подъем уровня воды от 2 см на реке Сейм в селе Рышково до 7 см на реке Тим в селе Новые Савины Черемисиновского района. На реке Суджа сохраняется выход воды на пойму.