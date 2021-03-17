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Следственный комитет сообщил подробности убийства 8-летнего ребенка в Курской области

31-летняя женщина проживала вместе с 8-летним сыном, малолетней дочерью и мужем
Следственный комитет сообщил подробности убийства 8-летнего ребенка в Курской области

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Следственный комитет сообщил подробности убийства 8-летнего ребенка в Курской области. В подробностях случившегося рабирается первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета России по Курской области.  

Как сообщается, 31-летняя женщина проживала вместе с 8-летним сыном, малолетней дочерью и мужем (не являющимся отцом детей) в хуторе Заречье Железногорского района. 

По версии следствия, вечером 15 марта селянка была дома вместе с семьей. Между матерью и сыном произошла ссора, в процессе которой она взяла имеющуюся в доме канистру с горюче-смазочным материалом, вывела сына во двор, где облила ребенка из канистры горючей смесью и подожгла. Вышедший из дома муж подозреваемой при помощи подручных средств потушил пламя на одежде и теле ребенка, отнес его в дом и потребовал вызвать скорую помощь.

Бригада медиков доставила ребенка в железногорскую больницу с термическими ожогами 3 степени. Оттуда мальчика перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Сегодня школьник скончался при транспортировке в медицинское учреждение специализированного типа. 

Как установили следователи, с ноября 2016 года по 15 марта 2021-го женщина не исполняла обязанности по воспитанию своего малолетнего сына: она систематически избивала и оскорбляла ребенка. За это селянку неоднократно привлекали к административной ответственности. Сейчас горе-мать задержана, вскоре ее заключат под стражу. 

Кроме этого, под уголовное дело попали должностные лица Комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки и попечительства железногорской администрации. Их подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека ( ч. 2 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, с 1 января 2020 года по 15 марта 2021-го, они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, не изъяв потерпевшего из социально опасного положения, в том числе для жизни малолетнего. 

Расследование уголовного дела продолжается. 
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