В Курске хотят открыть пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах
Правда, пока это не возможно
Глава региона предложение оценил и обратился за советом к своему заместителю, курирующему здравоохранение Андрею Белостоцкому. По словам чиновника, такой вопрос прорабатывали.
"Если появится вакцина, которой не требуется особое хранение, можно использовать торговые центры. Вопрос об открытии дополнительных пунктов можно будет рассматривать, когда вакцина будет поступать в Курскую область в том количестве, сколько нам необходимо", заключил Белостоцкий.