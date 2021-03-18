Правда, пока это не возможно

В Курске хотят открыть пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах. Как сообщил на заседании оперштаба заместитель губернатора Вячеслав Берзин, с такой инициативой выступили сами владельцы предприятий. По его словам, они готовы предоставить проходные места, где люди будут видеть, как идет вакцинация.Глава региона предложение оценил и обратился за советом к своему заместителю, курирующему здравоохранение Андрею Белостоцкому. По словам чиновника, такой вопрос прорабатывали."Если появится вакцина, которой не требуется особое хранение, можно использовать торговые центры. Вопрос об открытии дополнительных пунктов можно будет рассматривать, когда вакцина будет поступать в Курскую область в том количестве, сколько нам необходимо", заключил Белостоцкий.