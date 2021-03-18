Курское «Динамо» проиграло екатеринбургскому УГМК в первом матче четвертьфинала Евролиги

Ответная встреча состоится 19 марта

Курское «Динамо» проиграло екатеринбургскому УГМК в первом матче 1/4 финала Евролиги.

Игра, прошедшая в специальном "пузыре" в венгерском Шопроне, завершилась со счетом 80:67 в пользу «уральских лисиц».





Ответная встреча состоится 19 марта.