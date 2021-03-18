Лента новостей / Спорт Сегодня, 09:13 Курское «Динамо» проиграло екатеринбургскому УГМК в первом матче четвертьфинала Евролиги Ответная встреча состоится 19 марта Читайте также Курское "Динамо" проиграло екатеринбургскому УГМК в матче второго раунда чемпионата России Курское "Динамо" уступило УГМК в первом матче финала чемпионата России Курское «Динамо» проиграло екатеринбургскому УГМК в первом матче 1/4 финала Евролиги.Игра, прошедшая в специальном "пузыре" в венгерском Шопроне, завершилась со счетом 80:67 в пользу «уральских лисиц». Ответная встреча состоится 19 марта. +0 -0