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Лента новостей / Спорт

Курское «Динамо» проиграло екатеринбургскому УГМК в первом матче четвертьфинала Евролиги

Ответная встреча состоится 19 марта

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Курское «Динамо» проиграло екатеринбургскому УГМК в первом матче 1/4 финала Евролиги.
Игра, прошедшая в специальном "пузыре" в венгерском Шопроне, завершилась со счетом 80:67 в пользу «уральских лисиц». 

Ответная встреча состоится 19 марта.
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