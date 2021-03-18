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На курской трассе водитель без прав покалечил в ДТП себя и двоих пассажиров

Один из пострадавших - 10-летний ребенок

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17 марта в Медвенском районе Курской области произошло ДТП, с котором пострадали три человека. 

Как сообщили в ГИБДД, около восьми часов вечера на автодороге М2 «КРЫМ-Дьяконово-Суджа» 40-летний водитель «РЕНО ЛОГАН» ехал со стороны автодороги М2 «КРЫМ» в сторону села Высокое и на 3 километре допустил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате различные травмы получили сам водитель и два его пассажира: 35-летняя женщина и 10-летний ребенок. Всех их доставили в больницу.

В Госавтоинспекции отмечают, что автомобилист не имеет права управления транспортными средствами.
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