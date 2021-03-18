  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске интернет-мошенница предстанет перед судом за «продажу» несуществующих енотов

22-летняя жительница Алтайского края обманула курянку на 22 тысячи рублей
В Курске интернет-мошенница предстанет перед судом за «продажу» несуществующих енотов

Читайте также

В Курске 22-летняя жительница Алтайского края предстанет перед судом за «продажу» несуществующих енотов. 

Девушка разместила в Интернете объявление о продаже енотов, которых в действительности у неё не было. Стоимость одного животного составляла 7 тысяч рублей. На объявление откликнулась 20-летняя курянка, давно мечтающая завести этих зверьков. Мошенница пообещала покупательнице переправить двух животных, сумку-переноску и корм через проводника поезда сообщением Санкт-Петербург – Белгород. Курянка перечислила на указанный злоумышленницей счёт 22 тысячи рублей, в эту сумму помимо всего прочего вошла и стоимость транспортировки железнодорожным транспортом.

В назначенный день девушка пришла встречать поезд, на котором должны были прибыть питомцы, но ни один из проводников животных не привёз. Поняв, что её обманули, горожанка обратилась в курскую транспортную полицию. Правоохранители нашли аферистку, которой оказалась 22-летняя жительница Алтайского края.

Курское ЛО МВД России на транспорте уже завершило расследование уголовного дела, материалы переданы в суд для принятия законного решения.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курских автомобилистов предупреждают о ночном тумане

Федеральный эксперт проверила работу курских поликлиник

Кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Курска протестировали на знание русского языка, Конституции и антикоррупционного законодательства

В Курской области огнеборцы спасли из горящего дома пенсионерку

Куряне просят снести надземный переход у Центрального рынка

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске