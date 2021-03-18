В Курске интернет-мошенница предстанет перед судом за «продажу» несуществующих енотов

22-летняя жительница Алтайского края обманула курянку на 22 тысячи рублей

В Курске 22-летняя жительница Алтайского края предстанет перед судом за «продажу» несуществующих енотов.Девушка разместила в Интернете объявление о продаже енотов, которых в действительности у неё не было. Стоимость одного животного составляла 7 тысяч рублей. На объявление откликнулась 20-летняя курянка, давно мечтающая завести этих зверьков. Мошенница пообещала покупательнице переправить двух животных, сумку-переноску и корм через проводника поезда сообщением Санкт-Петербург – Белгород. Курянка перечислила на указанный злоумышленницей счёт 22 тысячи рублей, в эту сумму помимо всего прочего вошла и стоимость транспортировки железнодорожным транспортом.В назначенный день девушка пришла встречать поезд, на котором должны были прибыть питомцы, но ни один из проводников животных не привёз. Поняв, что её обманули, горожанка обратилась в курскую транспортную полицию. Правоохранители нашли аферистку, которой оказалась 22-летняя жительница Алтайского края.Курское ЛО МВД России на транспорте уже завершило расследование уголовного дела, материалы переданы в суд для принятия законного решения.