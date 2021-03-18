Курский губернатор призвал усилить профилактику и борьбу с семейным насилием
Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с гибелью 8-летнего мальчика в Железногорском районе
Работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, обсудили на заседании координационного совета по делам многодетных семей. Социальные службы и комиссии ПДН сопровождают около 5 тысяч семей. Органы системы профилактики работают с неблагополучными семьями, в том числе помогают в лечении родителей от алкогольной зависимости, трудоустройстве, оказывают иную социальную помощь.