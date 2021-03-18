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Курский губернатор призвал усилить профилактику и борьбу с семейным насилием

Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с гибелью 8-летнего мальчика в Железногорском районе
Курский губернатор призвал усилить профилактику и борьбу с семейным насилием

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Курский губернатор призвал усилить профилактику и борьбу с проявлениями семейного неблагополучия и домашнего насилия. Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с гибелью 8-летнего мальчика в Железногорском районе, отметив, что необходимо дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые халатно отнеслись к исполнению обязанностей. Также глава региона потребовал сделать всё возможное и уделить внимание неблагополучным семьям и находящимся в группах риска, на всех уровнях власти.

Работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, обсудили на заседании координационного совета по делам многодетных семей. Социальные службы и комиссии ПДН сопровождают около 5 тысяч семей. Органы системы профилактики работают с неблагополучными семьями, в том числе помогают в лечении родителей от алкогольной зависимости, трудоустройстве, оказывают иную социальную помощь. 
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