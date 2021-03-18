  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске аварийные бригады всю ночь откачивали воду из затопленного подземного перехода

Из-за быстрого прибывания грунтовых вод насос, установленный в подземном пешеходном переходе  на улице Народной, не справляется с объемом поступающей воды
В Курске аварийные бригады всю ночь откачивали воду из затопленного подземного перехода

Читайте также

В Курске аварийные бригады всю ночь откачивали воду из затопленного подземного перехода. Из-за быстрого прибывания грунтовых вод насос, установленный в подземном пешеходном переходе  на улице Народной производительностью 200 л/час, не справляется с объемом поступающей воды, рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев. Для откачки воды специалисты управления по делам ГО и ЧС города установили более мощный насос. Спасатели следили за ситуацией всю ночь и по мере необходимости откачивали воду. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курских автомобилистов предупреждают о ночном тумане

Федеральный эксперт проверила работу курских поликлиник

Кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Курска протестировали на знание русского языка, Конституции и антикоррупционного законодательства

В Курской области огнеборцы спасли из горящего дома пенсионерку

Куряне просят снести надземный переход у Центрального рынка

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске