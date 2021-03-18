Из-за быстрого прибывания грунтовых вод насос, установленный в подземном пешеходном переходе на улице Народной, не справляется с объемом поступающей воды

В Курске аварийные бригады всю ночь откачивали воду из затопленного подземного перехода. Из-за быстрого прибывания грунтовых вод насос, установленный в подземном пешеходном переходе на улице Народной производительностью 200 л/час, не справляется с объемом поступающей воды, рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев. Для откачки воды специалисты управления по делам ГО и ЧС города установили более мощный насос. Спасатели следили за ситуацией всю ночь и по мере необходимости откачивали воду.