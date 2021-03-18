сайте Курской областной Думы и в официальном сообществе «Курская область» в соцсети «ВКонтакте».В эту субботу, 20 марта на площадке Курской областной Думы пройдут общественные обсуждения проекта новой маршрутной сети Курской области и Курской городской агломерации. Начало слушаний в 10 утра. Думский зал заседаний может принять ограниченное количество участников, поэтому на мероприятие смогут попасть лишь 50 человек. Состав участников от представителей общественности определяют сами активисты. Все желающие смогут следить за общественными обсуждениями в режиме онлайн. Трансляция будет вестись на официальном
Проект маршрутной сети, напомним, разработали специалисты столичного Научно-исследовательского института автомобильного транспорта. В его основе – результаты комплексного обследования улично-дорожной сети, социологических опросов, замеров пассажиропотоков на действующих маршрутах, моделирования перспективных маршрутов при помощи цифровой модели. Специалисты также подробно изучили высказанные жителями региона предложения по развитию транспортной сети и на их основе внесли соответствующие изменения в проект.
20 марта на площадке Курской областной Думы обсудят проект новой маршрутной сети
Состав участников от представителей общественности определяют сами активисты. Все желающие смогут следить за общественными обсуждениями в режиме онлайн