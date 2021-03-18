В Интернете он нашёл сайт биржевой платформы и решил приумножить свои сбережения

Курский пенсионер перевел лжеброкерам 1 миллион 300 тысяч рублей. В ноябре прошлого года 71-летний мужчина решил приумножить свои сбережения. В Интернете он нашёл сайт биржевой платформы и зарегистрировался в качестве пользователя. Вскоре с ним вышли на связь люди, представившиеся брокерами, и предложили начать инвестиционную деятельность. Первый перевод на 20 тысяч рублей курянин отправил на счёт, который ему продиктовали. Затем представители онлайн биржи уговорили мужчину установить программу, позволяющую им дистанционно контролировать компьютер.Пенсионер постоянно был на связи с брокерами и видел на экране то, что ему хотели показать – якобы в результате грамотных инвестиций его сбережения росли в геометрической прогрессии. Чтобы заработать ещё больше на покупке и продаже акций собеседники постоянно требовали пополнить счёт. К марту горожанин успел перевести неизвестно куда около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Когда же он решил забрать свои деньги и якобы полученные дивиденды оказалось, что забирать уже нечего.Обманутый пенсионер обратился в правоохранительные органы. В полиции произошедшее квалифицировали, как мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Аферистов ищут. Им может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.