Курский пенсионер перевел лжеброкерам 1 миллион 300 тысяч рублей
В Интернете он нашёл сайт биржевой платформы и решил приумножить свои сбережения
Пенсионер постоянно был на связи с брокерами и видел на экране то, что ему хотели показать – якобы в результате грамотных инвестиций его сбережения росли в геометрической прогрессии. Чтобы заработать ещё больше на покупке и продаже акций собеседники постоянно требовали пополнить счёт. К марту горожанин успел перевести неизвестно куда около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Когда же он решил забрать свои деньги и якобы полученные дивиденды оказалось, что забирать уже нечего.
Обманутый пенсионер обратился в правоохранительные органы. В полиции произошедшее квалифицировали, как мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Аферистов ищут. Им может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.