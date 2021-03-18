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Лента новостей / В регионе

В Курской области сегодня проживают более 11 тысяч многодетных семей

В них воспитывается более 37 тысяч детей
В Курской области сегодня проживают более 11 тысяч многодетных семей

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В Курской области сегодня проживают более 11 тысяч многодетных семей, в них воспитывается более 37 тысяч детей. Результаты работы по оказанной помощи многодетным семьям в 2020 году подвели на заседании координационного совета. 

Как отмечается, в прошлом году обязательства по предоставлению социальных выплат выполнены полностью. На 3% проиндексированы выплаты из федерального бюджета, на 3,8% – региональные. Всего для семей с детьми действуют 38 выплат, 14 из них финансируются областным бюджетом. За счет региона более 42,5 тысяч детей получили социальные пособия на общую сумму свыше 386 млн рублей. С 1 июня появилась новая федеральная социальная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, которой воспользовались 28 544 семьи для 33 тысячи детей. 

В регионе действует также областной материнский капитал, в прошлом году выдано 1272 таких сертификата. Расширены направления – помимо прочего эти средства можно направить на приобретение автомобиля, удерживающего устройства для перевозки, товаров и услуг для детей-инвалидов. 

Впервые началась выплата на приобретение школьной и спортивной формы для многодетных семей, в составе которых есть шесть и более несовершеннолетних детей. Её уже получили 323 семьи. По инициативе губернатора произведена единовременная выплата семьям с детьми в возрасте от 16 до 18 лет, которой воспользовались больше 15 тысяч человек. 484 многодетным семьям бесплатно предоставлены земельные участки в собственность. 

Оказывается и адресная поддержка. В рамках областного благотворительного марафона «Мир детства» помощь получили 83 многодетных малоимущих семьи, которые пострадали от коронавируса, на общую сумму 875 тысяч рублей. Всего в 2020 году в рамках марафона помощь получили 739 семей с детьми без малого на 11 млн рублей.

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