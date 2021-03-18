Куряне просят снести надземный переход у Центрального рынка

ТАКТ».Судьба надземного перехода у Центрального рынка продолжает волновать курян. Сегодня среди жителей областного центра все больше сторонников сноса этой неприглядной конструкции. И пока власти раздумывают над альтернативными вариантами, люди самостоятельно начинают предлагать способы решения проблемы. Об этом сообщает телеканал «
Примерно в это же время 16 лет назад в Курске началось строительство надземного перехода по улице Дзержинского. Его возведение объяснили высокой аварийностью дорожного участка и заботой о комфорте пешеходов. Однако последний пункт вызвал серьезные сомнения у жителей Курска буквально сразу после сдачи объекта. Отсутствие эскалаторов сделало переход непреодолимым препятствием для маломобильных и пожилых курян. Не оказалось в пластиковом тоннеле и продуманной системы вентиляции, что превратило пересечение проезжей части в настоящее испытание сердечно-сосудистой системы даже для молодых и здоровых людей. Многочисленные недовольства жителей областного центра, казалось, были услышаны городской властью. Проинспектировав переход, мэр Виктор Карамышев поделился планами относительно ремонта обветшавшей конструкции. Но через несколько месяцев из мэрии поступила другая информация: переход решили все-таки снести, а для пешеходов установить светофор. Прошло немногим менее года, а неудачное архитектурное решение из пластика и металла так никуда и не делось.
Неравнодушные куряне, возмущенные отсутствием перемен, создали в интернете петицию за снос горе-перехода. «Ходить по нему очень неприятно. Летом невыносимо жарко, как в бане, зимой холодно как на Северном полюсе. Круглогодично внутри много попрошаек, музыкантов, цыган с детьми, от которых остаётся мусор, коробки и бутылки... Они стали неотъемлемой частью данного надземного пешеходного перехода. Все мы очень рассчитываем на выполнение взятых на себя городской администрацией обещаний по сносу надземного перехода от ТЦ "Олимпийский" к ТРЦ "Гринн"» - цитируем авторов обращения.
Пока петицию подписали около 130 человек. Хотя далекие от интернета горожане просьбу авторов считают справедливой и согласны с тем, что для устремленного к тысячелетию города наличие такого сооружения – настоящий позор.
- Я уже думала давно об этом. Ну, так неудобно, ну вообще! Пока поднимешься – неудобно. Может быть, что-нибудь другое придумать!? Ну, хотя бы, мне кажется, светофор поставить, это самое простое, что можно сделать.
- Конструкция не нравится. Летом дышать очень трудно там. Вентиляцию надо сделать, поаккуратнее оформить.
- Уже старый переход, старый и неудобный. Надо новый строить. Уже он свое отбыл, удобный был, а летом там жарко. Для детей с колясками уже надо эскалаторы делать.
В качестве альтернативного в мэрии Курска рассматривали вариант строительства на улице Дзержинского подземного перехода. Однако с учетом пролегающего под толщей асфальта и грунта русла реки и регулярного подтопления местности во время ливневых дождей затея явно обречена на провал.
Куряне просят снести надземный переход у Центрального рынка
Пока власти раздумывают над альтернативными вариантами, люди самостоятельно начинают предлагать способы решения проблемы