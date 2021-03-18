Кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Курска протестировали на знание русского языка, Конституции и антикоррупционного законодательства

Для успешного прохождения нужно набрать не менее 70 баллов

Кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Курска проверили на знание русского языка, конституционного права, законодательства о муниципальной службе, антикоррупционного законодательства экономики. Тестирование прошло в Курской академии госслужбы. Как пояснил начальник центра информатизации АГС Альберт Бородин, тесты разработаны профессорско-преподавательским составом и содержат 100 вопросов. Для успешного прохождения нужно набрать не менее 70 баллов. Результаты тестирования передадут в отдел кадров городской администрации, затем с кандидатами пройведут собеседования.Напомним, на руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти сейчас можно претендовать только на конкурсной основе.