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Кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Курска протестировали на знание русского языка, Конституции и антикоррупционного законодательства

Для успешного прохождения нужно набрать не менее 70 баллов
Кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Курска протестировали на знание русского языка, Конституции и антикоррупционного законодательства

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Кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Курска проверили на знание русского языка, конституционного права, законодательства о муниципальной службе, антикоррупционного законодательства  экономики. Тестирование прошло в Курской академии госслужбы. Как пояснил начальник центра информатизации АГС Альберт Бородин, тесты разработаны профессорско-преподавательским составом и содержат 100 вопросов. Для успешного прохождения нужно набрать не менее 70 баллов. Результаты тестирования передадут в отдел кадров городской администрации, затем с кандидатами пройведут собеседования.

Напомним, на руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти сейчас можно претендовать только на конкурсной основе.
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