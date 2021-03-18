Федеральный эксперт проверила работу курских поликлиник

Отдельно представитель министерства остановилась на деятельности Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Главный специалист по медицинской профилактике по ЦФО Минздрава Екатерина Иванова проверила работу Обоянской ЦРБ и нескольких ФАПов, курских поликлиник и областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.По информации федерального эксперта, уже в 2022 году профилактические осмотры регулярно должны проходить 50% жителей страны, а к 2024 году эту цифру планируется увеличить до 70%. В первую очередь это задача профильных кабинетов и отделений в поликлиниках. В частности, в Курске Екатерина Иванова отметила положительную работу в этом направлении городской поликлиники 3-й.Отдельно представитель министерства остановилась на деятельности Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В России такие центры становятся ключевыми методическими структурами, задача которых - координировать всю работу в регионе по укреплению здоровья жителей. В Курской области взаимодействие со всеми муниципальными образованиями налажено на высоком уровне, к 2024 году в рамках нацпроекта в каждом муниципалитете заработает программа укрепления общественного здоровья. Планируется, что к ней подключатся и предприятия, приняв корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте.Эксперты, которые побывали в Курской области по поручению Минздрава, подготовят и передадут в федеральное ведомство рекомендации по улучшению работы системы здравоохранения в регионе. Речь идет, в частности, о решении кадровых вопросов, особенно в сельской местности. Необходимо поработать в регионе и над электронными амбулаторными картами пациентов.