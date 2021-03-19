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Лента новостей / В регионе

Каждое одиннадцатое ДТП в Курской области совершено с участием нетрезвых водителей

Статистику обсудили на заседании областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения 

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По итогам 2020 года и за 2 месяца 2021-го в Курской области количество ДТП сократилось на 9,5%, число погибших уменьшилось на 13%, раненых – почти на 11%. Такие данные привел губернатор на заседании областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и реализации профильных региональных проектов. 

За 2 месяца этого года в Курской области количество ДТП уменьшилось почти на на 30%, почти в 2 раза сократилось число погибших. Каждое одиннадцатое ДТП совершено с участием нетрезвых водителей. Продолжатся профилактические рейды. Начальник областной ГИБДД Андрей Фарафонов отметил недостатки в содержании улично-дорожной сети. В частности, в Курске необходимо увеличить обустройство искусственных неровностей и тротуаров, светофоров, барьерных и пешеходных ограждений. 

Как заверил мэр Виктор Карамышев, специалисты обследуют пешеходные переходы возле образовательных учреждений, при необходимости обновят разметку и установят перильное ограждение. Также совместно с комитетом образования проработают приобретение для учащихся начальных классов жилетов со светоотражающими элементами. 
 
Начальник регионального МЧС Иван Лунев поднял вопрос сложности проезда пожарной техники к многоквартирным домам из-за припаркованных автомобилей. Власти рассмотрят возможность организации площадок для спецавтомобилей. 

Как отметил Роман Старовойт, нацпроекты, в первую очередь, БКАД, направлены на безопасность, сохранение жизни и здоровья людей: «Всё, что делаем на автомобильных дорогах Курской области, нацелено на уменьшение количества ДТП».
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