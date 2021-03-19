Во время заседания она признала вину, но частично

Суд арестовал жительницу Курской области, которая подожгла своего сына, на два месяца. Во время заседания селянка признала вину, но частично. Женщина заявила, что не хотела травмировать ребенка, а собиралась лишь его напугать.





Председатель Следственного комитета России поручил подчиненным тщательно исследовать все обстоятельства, установить причины и условия произошедшего и доложить о ходе организованных территориальными следственными органами проверок и расследовании уголовного дела. Ход и результаты проверок и расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечается на сайте СКР.