Суд арестовал жительницу Курской области, которая подожгла своего сына, на два месяца. Во время заседания селянка признала вину, но частично. Женщина заявила, что не хотела травмировать ребенка, а собиралась лишь его напугать.
Председатель Следственного комитета России поручил подчиненным тщательно исследовать все обстоятельства, установить причины и условия произошедшего и доложить о ходе организованных территориальными следственными органами проверок и расследовании уголовного дела. Ход и результаты проверок и расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечается на сайте СКР.