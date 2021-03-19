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Лента новостей / В регионе

Суд арестовал жительницу Курской области, которая подожгла своего сына, на два месяца

Во время заседания она  признала вину, но частично

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Суд арестовал жительницу Курской области, которая подожгла своего сына, на два месяца. Во время заседания селянка  признала вину, но частично. Женщина заявила, что не хотела травмировать ребенка, а собиралась лишь его напугать.

Председатель Следственного комитета России поручил подчиненным тщательно исследовать все обстоятельства, установить причины и условия произошедшего и доложить о ходе организованных территориальными следственными органами проверок и расследовании уголовного дела. Ход и результаты проверок и расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечается на сайте СКР.
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