На следующей неделе в Курске снова отключат свет

Самые масштабные отключения электроэнергии запланированы в Центральном округе

На следующей неделе в Курске пройдут очередные плановые работы в электросетях, из-за чего горожане останутся без света. Отключения электроэнергии запланированы по следующим улицам города:





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:





С 22 по 26 марта с 9-00 до 16-00:





Малиновая 21-53, 22-56, 95А, 96Б; Бочарова 43-65, 52-58; Овечкина 80Д-106А, 55-83; Литовская 35А-87в; 1-й Малиновый переулок 42-62; 2-й Малиновый переулок 3-30; 3-й Малиновый переулок 1-28; Еремина 26-56; 4-й, 7-й Краснополянские переулки.





С 22 по 26 марта с 9-30 до 15-00:





1-6-я Лесная; Лесной проезд; Ольшанского 33-47; Дейнеки 9; Александра Невского 13; Черняховского 50-64, 38, 38а.





С 22 по 26 марта с 9-00 до 17-00:





Строительный переулок 1-9; ул. Магистральная 5-11.





Телефон для справок: 32-32-15





В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:





22 по 23 марта с 9-00 до 16-00:





Школьный переулок 2 - 28; 7 – 21; ул. Школьная 8 – 14; Ломакина 8 – 12.





22 по 25 марта с 13-00 до 16-00:





переулок Учрежденческий 3 - 11; 4 – 14; ул. Мичурина 5 - 13; 8 - 22 ; Бойцов 9-й Дивизии 9 – 21; ул. Верхняя Луговая 273 - 351; 282 – 378.





23 по 25 марта с 9-00 до 17-00:





Бойцов 9-й дивизии 115-143В; Павлуновского 68-92; 91-119; Узенький переулок 1-17; 4-36А; Узенький проезд 5-15; 4-12; Выгонный переулок 1-43; 2-32; 3-й Воротний переулок 3-19; 4-38; Выгонный тупик 3-15; 2-16; Павлуновского 49-81; 46-54; Воротний переулок 1-33; 2-16; Большевиков 71-87; 66-82; 50 лет октября 119А, 121, 133; 107-143А; 60-86; Суворовская 107-117; 120-122; Чеховский переулок 3-13; 4-16; Кати Зеленко 22-44; 5-35; Володарского 54-70; 69-81; 56; Аристарховой 9-37; 36-42; Горького 45-47; Нижняя Казацкая 127-179; 144-190





Телефон для справок: 32-40-89





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





С 22 по 26 марта с 9-30 до 17-00:

Фрунзе 1-63, 36-62; Октябрьская 132-222; Жуковского 2-56, 21-55; Новая Восточная 2-90, 1-39.





Телефон для справок: 26-32-10.