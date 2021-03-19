В Курской области сгорел дом, погиб человек

Еще один мужчина пострадал и доставлен в больницу

18 марта около полуночи в селе Долженково Обоянского района Курской области загорелся жилой дом, сообщение об этом поступило в службу спасения в 23:41. Все экстренные службы незамедлительно выехали на место ЧП. К моменту прибытия пожарных произошло обрушение кровли на всей площади дома. На ликвидацию пламени у огнеборцев ушло 15 минут.





Пострадал 47-летний мужчина, кремированное тело еще одного человека нашли при разборе завалов. Его личность и возраст устанавливаются, сообщает МЧС. Причины возгорания также еще предстоит установить.