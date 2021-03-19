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Под Курском водитель ПАЗа устроил ДТП с четырьмя автомобилями

Авария произошла на автодороге "Курск-Льгов-Рыльск" в Курчатовском районе
Под Курском водитель ПАЗа устроил ДТП с четырьмя автомобилями

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Сегодня утром, примерно в половину одиннадцатого на автодороге "Курск-Льгов-Рыльск" в Курчатовском районе произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ, Газели и двух легковушек. 

Как сообщили в ГИБДД, 61-летний водитель ПАЗа ехал со стороны Льгова в сторону Курска, на 45 километре автодороги он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Toyota Camry" под управлением 26-летнего водителя. После удара "Toyota" отбросило на автомобиль "Hyundai Getz", за рулем которого был 58-летний водитель, "Hyundai" от удара столкнулся с Газелью под управлением 59-летнего шофера. 

В этой аварии пострадал только один человек - 61-летняя пассажирка автомобиля "Hyundai Getz". Женщину с различными ранениями доставили в ФГБУ МСЧ 125 Курчатова. 

По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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