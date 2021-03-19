В этом году спил аварийных деревьев будут выполнять специалисты городского управления по делам ГО и ЧС

В Курске насчитали порядка двух тысяч аварийных деревьев. Раньше работу по их сносу выполняли подрядные организации, с этого года спил аварийных деревьев будут выполнять специалисты городского управления по делам ГО и ЧС.Процедура подачи заявки на снос аварийного дерева при этом не изменилась. Куряне могут обратиться в комитет городского хозяйства, направив письмо на электронную почту kgh-kursk@yandex.ru или позвонив по телефону 74-02-48.В обращении необходимо не только указать проблемное дерево, но и обязательно оставить свои контактные данные. Заявку рассмотрит специальная комиссия и примет решение о выдаче разрешения на право вырубки. Только после получения этого разрешения спасатели проведут работы по сносу деревьев в соответствии с графиком работ.