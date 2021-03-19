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Госавтоинспекция разъяснит курянам интересующие аспекты реформы проведения экзаменов на водительские права

Изменения вступят в силу 1 апреля
Госавтоинспекция разъяснит курянам интересующие аспекты реформы проведения экзаменов на водительские права

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Госавтоинспекция разъяснит курянам интересующие аспекты реформы проведения экзаменов на водительские права. Изменения вступят в силу 1 апреля. Ключевым изменением станет то, что проверка первоначальных навыков управления на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Инспекторы будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортом исключительно в условиях реального дорожного движения. Это правило коснется абсолютно всех кандидатов в водители: от легковых автомобилей до автобусов. 

Ошибки и нарушения теперь разделены на подгруппы по штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон. Для успешной сдачи экзамена допускается менее 5 штрафных баллов. 

Еще одно принципиальное нововведение - возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена, например, других кандидатов. Это сделано для повышения прозрачности экзамена и чтобы было проще разрешить спорные ситуации.

Все желающие могут направить свои вопросы по этой теме на адрес электронной почты ekzamengibdd@gmail.com до 9 вечера по московскому времени 21 марта. При этом желательно указать своим имя и фамилию и район проживания.

На наиболее часто встречающиеся, актуальные и проблемные вопросы в прямом эфире программы «Россия в движении» на «Радио – Комсомольская правда» во вторник, 23 марта, в 19.00 ответит начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.
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