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Курские медики спасли пожилую женщину с 92% поражения лёгких

Женщина провела в реанимации около 2-ух месяцев
Курские медики спасли пожилую женщину с 92% поражения лёгких

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Курские медики спасли пожилую женщину с 92% поражения лёгких, сообщает телеканал "ТАКТ".

Курянке Наталье Колоколовой 65 лет, она имеет большое количество хронических заболеваний. Как сообщила женщина в социальной сети, она всегда боялась заразиться COVID-19. Но это произошло.

Женщина попала в реанимацию курской БСМП, где её почти сразу подключили к ИВЛ. Обнаружили, что у Натальи Колоколовой 92% поражения лёгких. Курянка провела в реанимации около 2-ух месяцев. Женщина сообщает, что врачи сделали всё возможное и невозможное чтобы её спасти.

Сейчас курянка вернулась домой на кислородный концентратор. Восстановление займёт много времени. В социальных сетях женщина выразила глубокую благодарность врачам за её спасение, рассказала, что курские медики не только боролись за её жизнь, но и оказывали огромную моральную поддержку. "Низкий поклон всему коллективу реанимации" - написала пенсионерка.

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