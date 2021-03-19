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Лента новостей / В регионе

В Курске более 100 полицейских вышли на улицы, чтобы рассказать курянам о мошенниках

Дистанционные или телефонные мошенничества сегодня составляют до трети от всех зарегистрированных в регионе
В Курске более 100 полицейских вышли на улицы, чтобы рассказать курянам о мошенниках

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В Курске более 100 полицейских вышли на улицы, чтобы рассказать курянам о мошенниках. Дистанционные или телефонные мошенничества сегодня составляют до трети от всех зарегистрированных в регионе. Ежедневно куряне теряют миллионы рублей или оказываются должны деньги банку, после разговоров с телефонными аферистами. Буквально на днях 35-летний житель Курска перевел аферистам 146 тысяч рублей, а 29-летняя жительница Щигров подарила мошенникам 34 тысячи. Причем незадолго до этого с ней, как с сотрудницей организации, полицейские проводили профилактические беседы о том, как не стать жертвой мошенников.  

Полицейские предпочли формат личного общения, чтобы более полно донести до людей шокирующую статистику. Акция прошла у торгово-развлекательных центров, на остановках общественного транспорта и городских улицах. Каждому курянину вручали листовку с информацией о наиболее распространённых видах мошенничеств и способах защиты от них. 

Правоохранители объясняли горожанам, как понять, что позвонили именно мошенники. Как правило, они  представляются сотрудниками банка и заводят разговор о подозрительных транзакциях с карты, попытках взять кредит или других денежных вопросах. Сценариев может быть много, но, услышав что-то подобное, каждый человек должен понимать, что разговаривает с преступниками. Лучший способ защиты от них - прекратить телефонный разговор. В случае сомнений можно самостоятельно обратиться в банк или в полицию, где ситуацию сразу разъяснят.

Общаясь с полицейскими, большинство курян рассказали, что слышали о подобных схемах обмана и давно перестали доверять таким звонкам. Некоторые признались, что лжебанкиры вызывают у них искреннюю иронию. 

Как отмечают в региональном УМВД, нагрузка по каждой проверке, а также расследованию уголовных дел по дистанционным хищениям, колоссальная, ввиду проведения десятка технических экспертиз и подготовки запросов. А еще после задержания преступников необходимо добиться возмещения ущерба.
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