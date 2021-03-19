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Курский бизнесмен идет под суд за мошенничество при получении субсидии

Он со своей родственницей незаконно получил выплату от государства в размере 300 тысяч рублей
Курский бизнесмен идет под суд за мошенничество при получении субсидии

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Курский бизнесмен идет под суд за мошенничество в крупном размере при получении субсидии. 

Как сообщает региональное УМВД, в 2019 году индивидуальный предприниматель, зная, что не попадает под категорию, которой положена субсидия на развитие малого бизнеса, предложил своей родственнице зарегистрироваться в качестве ИП, а затем подготовил фиктивные документы о приобретении оборудования для осуществления коммерческой деятельности.

Чтобы убедить чиновников в том, что на самом деле предпринимательская деятельность ведется, они арендовали производственную площадку, с установленным там чужим оборудованием, которое им не принадлежало и которым на самом деле они не пользовались. В результате злоумышленники незаконно получили выплату от государства в размере 300 тысяч рублей. Деньгами они распорядились по собственному усмотрению.

В настоящее время уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении обвиняемого окончено и передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в полиции.

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