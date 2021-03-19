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Курская область получила 90 миллионов от Фонда содействия реформированию ЖКХ на реконстукцию теплосетей

В планах на 2021 год заменить более 7 км в двухтрубном исполнении
Курская область получила 90 миллионов от Фонда содействия реформированию ЖКХ на реконстукцию теплосетей

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Курская область в рамках дополнительного соглашения получила аванс в 90 миллионов рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ на реконстукцию теплосетей. Это позволило поставщику тепловой энергии приступить к приобретению материалов и оборудования для подготовки сетей к предстоящему отопительному сезону. В планах на 2021 год заменить более 7км в двухтрубном исполнении. 

Прохождение осенне-зимнего отопительного периода в регионах и привлечение частных инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры обсудили на Правительственной комиссии по региональному развитию в формате ВКС. 

Зампред правительства Марат Хуснуллин в качестве положительного примера отметил опыт Курской области. В прошлом году регион заключил концессионное соглашение с администрацией Курска и ПАО «Квадра». В его рамках реализуется долгосрочная масштабная инвестпрограмма на сумму более 2,2 млрд рублей, из них 400 млн – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджетов области и города. 

Результат от проведенной в прошлом году модернизации оборудования ТЭЦ, реконструкции и капремонта теплосетей уже есть: в этом отопительном сезоне в Курске произошло на 40% меньше коммунальных аварий, чем в прошлом. Меньшее число инцидентов на коммунальных системах фиксируется и в целом по области, отметил глава региона. 

Подчеркивается, что этот отопительный сезон в Курской области  проходит в штатном режиме. Серьезных аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с массовым отключением потребителей не зафиксировано. 

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