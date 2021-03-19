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В Курске ловили нарушителей, которые не уступают дорогу спасателям

Не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащей по вызову спецмашине

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В Курске ловили нарушителей, которые не уступают дорогу спецтранспорту спасательных служб. Рейд провели сотрудники региональны управлений МЧС и ГИБДД. Маршрут движения экипажей Госавтоинспекции и спасателей пролегал по центральным улицам города.

Как выяснилось, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащей по вызову спецмашине. В ходе рейда двое несознательных водителей попали в поле зрения сотрудников ГИБДД. Каждый был твердо уверен, что его вины в данном нарушении нет: кто-то не услышал сирену пожарного автомобиля, кто-то пытался, но не сумел перестроиться.

При получении сигнала о возникновении пожара, огнеборцы и спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского движения это бывает достаточно сложно. Автомобилисты обязаны уступать дорогу автомобилям оперативных служб с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. По правилам дорожного движения при приближении такого транспортного средства водители должны обеспечить ему беспрепятственный проезд, напоминают в МЧС.
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