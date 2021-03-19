В Курске ловили нарушителей, которые не уступают дорогу спасателям
Не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащей по вызову спецмашине
Как выяснилось, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащей по вызову спецмашине. В ходе рейда двое несознательных водителей попали в поле зрения сотрудников ГИБДД. Каждый был твердо уверен, что его вины в данном нарушении нет: кто-то не услышал сирену пожарного автомобиля, кто-то пытался, но не сумел перестроиться.
При получении сигнала о возникновении пожара, огнеборцы и спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского движения это бывает достаточно сложно. Автомобилисты обязаны уступать дорогу автомобилям оперативных служб с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. По правилам дорожного движения при приближении такого транспортного средства водители должны обеспечить ему беспрепятственный проезд, напоминают в МЧС.