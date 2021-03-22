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Григорий Рапота будет представлять Курскую область в Совете Федерации

Одним из главных направлений в работе нового сенатора будет создание историко-мемориального комплекса, посвященного битве на Курской дуге
Григорий Рапота будет представлять Курскую область в Совете Федерации

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Григорий Рапота будет представлять Курскую область в Совете Федерации. Об этом сообщил Роман Старовойт на еженедельном совещании. Ранее Рапота исполнял обязанности госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. 

По словам губернатора, одним из главных направлений в работе нового 77-летнего сенатора будет создание историко-мемориального комплекса, посвященного битве на Курской дуге.

Как напоминает издание "Коммерсантъ", кресло сенатора-представителя от исполнительной власти региона вакантно с начала декабря, когда скончался занимавший его экс-глава Курской области Александр Михайлов. Перед выборами в 2019 году в тройке губернаторских кандидатов в сенаторы помимо него были депутат Госдумы от Курской области Александр Брыксин и ректор КГМУ и депутат местной облдумы Виктор Лазаренко. Как ранее пояснял Роман Старовойт, оба они отказались занимать должность сенатора после смерти Михайлова.

Сообщается, что Григорий Рапота родился в Москве. Он окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Баумана по специальности «Инженер-конструктор», а также Краснознаменный институт КГБ СССР. С 1966 года работал в КГБ. В 1994-1998 годах трудился на должности замдиректора Службы внешней разведки Российской Федерации, в 1998-ом назначен замсекретаря Совета Безопасности. Впоследствии Рапота работал в госкомпании «Росвооружение», министерствах торговли и промышленности, а в 2001-ом стал генсеком Евразийского экономического сообщества. С 2007-го был полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, а с 2008-го – в Приволжском федеральном округе. В конце 2011 года Григорий Рапота стал госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии, в минувшую пятницу он покинул этот пост.



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