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Курский рецидивист украл банковскую карту из подсобки торгового павильона и расплачивался ею в магазинах

В тот день он бесцельно бродил по торговому центру и, заметив открытую дверь в подсобку, вынес личные вещи продавца

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63-летняя жительница Курска обратилась в полицию, когда узнала, что ее банковскую карту украли и стали пользоваться. Женщина работает в торговом центре по улице Студенческой. Придя утром в торговых зал, она оставила свои вещи в подсобке павильона и принялась за работу. Спустя пару часов на ее мобильный телефон поступило уведомление о снятии денег с банковской карты. Курянка сразу же вернулась в подсобку и обнаружила пропажу сумки. Горожанка тут же связалась по горячей линии с сотрудником банка и заблокировала карту, после чего обратилась за помощью к правоохранителям.

Стражи порядка нашли похитителя. Им оказался 38-летний ранее судимый курянин. В тот день он бесцельно бродил по торговому центру и, заметив открытую дверь в подсобку, вынес личные вещи продавца. В сумке он обнаружил бесконтактную банковскую карту, которой воспользовался при оплате товаров в магазинах. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей. Когда карта оказалась заблокирована, злоумышленник поспешил избавиться от улик и выбросил ее.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установили причастность подозреваемого к еще одному аналогичному преступлению. Курянин стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража».

 

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