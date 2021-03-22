Курский рецидивист украл банковскую карту из подсобки торгового павильона и расплачивался ею в магазинах
В тот день он бесцельно бродил по торговому центру и, заметив открытую дверь в подсобку, вынес личные вещи продавца
Стражи порядка нашли похитителя. Им оказался 38-летний ранее судимый курянин. В тот день он бесцельно бродил по торговому центру и, заметив открытую дверь в подсобку, вынес личные вещи продавца. В сумке он обнаружил бесконтактную банковскую карту, которой воспользовался при оплате товаров в магазинах. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей. Когда карта оказалась заблокирована, злоумышленник поспешил избавиться от улик и выбросил ее.
В ходе дальнейшей проверки полицейские установили причастность подозреваемого к еще одному аналогичному преступлению. Курянин стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража».