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Первоклассники из Кукуевки в Курском районе пойдут школу в своем селе

Всего в Кукуевке в этом году впервые за парты сядут шесть детей
Первоклассники из Кукуевки в Курском районе пойдут школу в своем селе

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В новом учебном году первоклассники из деревни Кукуевка в Курском районе пойдут школу в своем селе. Как сообщает региональная администрация, детей могут зачислить как в школу в Кукуевке, так и в Новопоселёновскую или Селиховскую средние общеобразовательные школы. Такое решение принято на встрече председателя областного комитета образования и науки Натальи Пархоменко с руководством администрации Курского района, директором и педагогами образовательной организации. Всего в Кукуевке в этом году впервые за парты сядут шесть будущих первоклассников.

Как отмечается, в селе Новопоселеновка в рамках региональной программы планируется строительство новой школы на 260 мест. Однако ее проектную мощность пересмотрят и увеличат количество мест до 500. В результате все местные школьники перейдут на обучение в одну смену. 
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