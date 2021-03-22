Первоклассники из Кукуевки в Курском районе пойдут школу в своем селе

Всего в Кукуевке в этом году впервые за парты сядут шесть детей

В новом учебном году первоклассники из деревни Кукуевка в Курском районе пойдут школу в своем селе. Как сообщает региональная администрация, детей могут зачислить как в школу в Кукуевке, так и в Новопоселёновскую или Селиховскую средние общеобразовательные школы. Такое решение принято на встрече председателя областного комитета образования и науки Натальи Пархоменко с руководством администрации Курского района, директором и педагогами образовательной организации. Всего в Кукуевке в этом году впервые за парты сядут шесть будущих первоклассников.Как отмечается, в селе Новопоселеновка в рамках региональной программы планируется строительство новой школы на 260 мест. Однако ее проектную мощность пересмотрят и увеличат количество мест до 500. В результате все местные школьники перейдут на обучение в одну смену.