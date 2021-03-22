Асфальт с отремонтированных в прошлом году курских дорог проверят в лаборатории
Специальная комиссия начала проверку отремонтированных в прошлом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объектов
Как рассказал начальник отдела контроля качества и инновационных технологий «Комитета автодорог Курской области» Дмитрий Толстых, сначала специалисты проводят визуальный осмотр. Если есть видимые дефекты, например, колейность, выкрашивание или шелушение, - делают срез на участке. Образцы проверяют в лаборатории на предмет соответствия нормативам. Лабораторные исследования помогают определить причину дефекта. Это может быть нарушение технологии производства работ или несоблюдение рецепта асфальтобетонной смеси.
В ходе мониторинга комиссия обращает также внимание на состояние дорожного полотна и обочин, дорожных знаков и разметки. По итогам ежегодной проверки составят перечень дефектов покрытия. Их подрядчики устранят по гарантии, как только позволит погода.