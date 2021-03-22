Асфальт с отремонтированных в прошлом году курских дорог проверят в лаборатории

Специальная комиссия начала проверку отремонтированных в прошлом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объектов

Специальная комиссия начала проверку отремонтированных в прошлом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объектов. Как отмечается, всего в Курской области в 2020-м отремонтировали более 111 км дорог. Из них 10 регионального значения и 9 объектов - муниципального, а также 47 объектов в Курске.Как рассказал начальник отдела контроля качества и инновационных технологий «Комитета автодорог Курской области» Дмитрий Толстых, сначала специалисты проводят визуальный осмотр. Если есть видимые дефекты, например, колейность, выкрашивание или шелушение, - делают срез на участке. Образцы проверяют в лаборатории на предмет соответствия нормативам. Лабораторные исследования помогают определить причину дефекта. Это может быть нарушение технологии производства работ или несоблюдение рецепта асфальтобетонной смеси.В ходе мониторинга комиссия обращает также внимание на состояние дорожного полотна и обочин, дорожных знаков и разметки. По итогам ежегодной проверки составят перечень дефектов покрытия. Их подрядчики устранят по гарантии, как только позволит погода.