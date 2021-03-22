В этом году курские власти планируют оздоровить более 37 тысяч детей

В регионе будет работать 19 загородных лагерей, 5 санаториев и 301 лагерь с дневным пребыванием детей

В этом году курские власти счет средств областного и муниципальных бюджетов планируют оздоровить более 37 тысяч детей. В регионе будет работать 19 загородных лагерей, 5 санаторных учреждений, 301 лагерь с дневным пребыванием детей и 41 лагерь труда и отдыха – всего 366 организаций.Детская оздоровительная кампания стартовала еще 15 февраля. За это время в санаториях «Соловушка», «Соловьиные зори», «Маяк» и имени И.Д. Черняховского отдохнули 500 детей. Смены для них здесь будут организованы до конца года.Во время весенних каникул пройдут профильные смены. Так, в загородном лагере им. В. Терешковой уже состоялась смена «Олимпийские надежды» для 100 воспитанников местных спортивных школ – юных волейболистов, футболистов и боксеров. С 22 по 28 марта здесь же пройдет смена актива Российского движения школьников для 130 обучающихся, а с 29 марта по 4 апреля - специализированная смена «Защитник» для 100 участников военно-патриотических клубов Курской области.