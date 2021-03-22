  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В этом году курские власти планируют оздоровить более 37 тысяч детей

В регионе будет работать 19 загородных лагерей, 5 санаториев и 301 лагерь с дневным пребыванием детей
В этом году курские власти планируют оздоровить более 37 тысяч детей

Читайте также

В этом году курские власти счет средств областного и муниципальных бюджетов планируют оздоровить более 37 тысяч детей. В регионе будет работать 19 загородных лагерей, 5 санаторных учреждений, 301 лагерь с дневным пребыванием детей и 41 лагерь труда и отдыха – всего 366 организаций. 

Детская оздоровительная кампания стартовала еще 15 февраля. За это время в санаториях «Соловушка», «Соловьиные зори», «Маяк» и имени И.Д. Черняховского отдохнули 500 детей. Смены для них здесь будут организованы до конца года.

Во время весенних каникул пройдут профильные смены. Так, в загородном лагере им. В. Терешковой уже состоялась смена «Олимпийские надежды» для 100 воспитанников местных спортивных школ – юных волейболистов, футболистов и боксеров. С 22 по 28 марта здесь же пройдет смена актива Российского движения школьников для 130 обучающихся, а с 29 марта по 4 апреля - специализированная смена «Защитник» для 100 участников военно-патриотических клубов Курской области.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют мокрый снег и гололедицу

Курские медики больше не хотят говорить о бэби-боксах

В Курской области сгорел дом. Погибли два человека

Курская область вошла в пятерку самых экологически чистых регионов России

Асфальт с отремонтированных в прошлом году курских дорог проверят в лаборатории

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске