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Лента новостей / В регионе

Курская область вошла в пятерку самых экологически чистых регионов России

Столица Соловьиного края заняла 4-е место 
Курская область вошла в пятерку самых экологически чистых регионов России

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Курская область вошла в пятерку самых экологически чистых регионов России. Столица Соловьиного края заняла 4-е место среди 85 регионов. Очередной Национальный экологический рейтинг регионов по итогам минувшей зимы составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Курская область в этот раз поднялась еще на одну строчку.

Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в регионе. В основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. В ходе исследования специалисты анализируют состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также уровень ответственности власти и активности общественных организаций.

Как прокомментировал результаты рейтинга председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков, "повышение позиции региона в национальном рейтинге говорит о результативной и слаженной работе по сохранению экологии в Курской области. На итоги также повлияло и внимательное отношение граждан к окружающей среде". 

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