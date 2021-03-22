Столица Соловьиного края заняла 4-е место

Курская область вошла в пятерку самых экологически чистых регионов России. Столица Соловьиного края заняла 4-е место среди 85 регионов. Очередной Национальный экологический рейтинг регионов по итогам минувшей зимы составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Курская область в этот раз поднялась еще на одну строчку.Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в регионе. В основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. В ходе исследования специалисты анализируют состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также уровень ответственности власти и активности общественных организаций.Как прокомментировал результаты рейтинга председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков, "повышение позиции региона в национальном рейтинге говорит о результативной и слаженной работе по сохранению экологии в Курской области. На итоги также повлияло и внимательное отношение граждан к окружающей среде".