Курская область вошла в пятерку самых экологически чистых регионов России
Столица Соловьиного края заняла 4-е место
Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в регионе. В основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. В ходе исследования специалисты анализируют состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также уровень ответственности власти и активности общественных организаций.
Как прокомментировал результаты рейтинга председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков, "повышение позиции региона в национальном рейтинге говорит о результативной и слаженной работе по сохранению экологии в Курской области. На итоги также повлияло и внимательное отношение граждан к окружающей среде".