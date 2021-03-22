Курские медики больше не хотят говорить о бэби-боксах

ТАКТ».В России провалилась очередная попытка легализовать бэби-боксы, – специальные места, где отчаявшиеся матери могут оставить своих младенцев. Таким образом, запущенная некогда инициатива благотворителей остается вне правового поля и без государственной поддержки. Есть бэби-боксы и в Курске. Ими по своей инициативе занимаются также медики. Но сейчас, после неодобрительных заявлений в Минздраве, они отказываются даже говорить на тему оставленных детей, сообщает телеканал «
На рубеже 2012-2013 годов в Курске впервые появились «бэби-боксы» – специально оборудованные места, в которых мать может анонимно, незаметно для других, оставить нежеланного новорожденного малыша, не подвергая его насилию и зная, что о нем позаботятся. На сегодняшний день в областном центре действуют два «бэби бокса» - в областной детской больнице и перинатальном центре. Свое существование они оправдали. О последнем случае, когда мать оставила младенца, в прошлом году докладывали губернатору на оперативном совещании.
Андрей Белостоцкий, губернатор Курской области:
«У нас в воскресенье подбросили ребеночка, месячного. В бэби-бокс областной больницы Семашко. Я сегодня договорился с главным врачом, посмотрю на ребеночка, посмотрю на его состояние и отдельно вам доложу»
Бэби-боксы имеются во многих регионах России. Существовали и существуют за счет благотворительных фондов и при поддержке руководителей медицинских учреждений. Государственного участия практически нет, так как в законодательстве деятельность боксов никак не прописана.
Игорь Зоря - главный врач ОБУЗ «областная клиническая детская больница» :
«Мы, по крайней мере я, совершенно с лёгкой душой и чистой совестью, стараемся максимально сохранить тот бэби-бокс, который был установлен опять же благотворительно. Не привлекая никаких финансовых средств государства марафон «Мир детства» счел необходимым это всё организовать. Это всё сделано, это всё работает, это всё функционирует. Лечебное учреждение не тратит ни копейки денег каких-то дополнительных. Если нас обвиняют в том, что это нецелевое расходование средств, то ничего этого нет»
Впрочем, это не означает, что на федеральном уровне вопросу не уделяется внимания. На протяжении многих лет существует противостоянием между сторонниками легализации бэби-боксов и бескомпромиссными борцами за их ликвидацию.
Так, в 2017 году сенатор Елена Мизулина инициировала законопроект о запрете боксов, но в Госдуме его не поддержали. Вместе с тем, диаметрально противоположные инициативы избранников не находили и не находят одобрения в исполнительных органах власти.
В марте нынешнего года доработанный законопроект о легализации бэби-боксов, разработанный депутатом Оксаной Пушкиной, не был одобрен в Минздраве, Минтруде и Минфине.
Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы РФ:
«Поправки в Конституцию объявили детей важнейшим приоритетом государственной политики. Чиновники же фактически перечеркнули многолетний опыт спасения детских жизней, накопленный нашими гуманными и бескорыстными врачами. В ухудшающих социально экономических условиях они лишили шанса на жизнь младенцев, чьи матери из-за отчаяния «слетят с катушек»
Комментируя действия министерств, Татьяна Пушкина также отметила, что сейчас медики на свой страх и риск вынуждены обслуживать бэби-боксы, сталкиваясь с упреками и давлением.
Не исключено, что из-за позиции Минздрава, говорить о бэби-боксах сейчас категорически отказываются в областном комитете здравоохранения. Там не предоставляют никаких сведений по данной теме.
У противников «окон жизни» много аргументов. Один из них – противоречивое отношение в обществе. Впрочем, найти этому подтверждения на улицах Курска не удалось.
- Я в курсе, что такое бэби-боксы. Наверное, нужны, если у нас повально бросают детей.
-. Нужны! Обязательно нужны. Чтобы на помойку детей не выбрасывали.
- Да, я считаю, что нужны. Потому что много детей выбрасывают в мусор. Нужны. Однозначно.
С некоторыми доводами противников «бэби-боксов» сложно не согласиться – отмечает уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова. Боксы не решают изначальную проблему оставление новорожденных. Вместе с тем, позволяют сохранять жизни детей, мамы которых решились на отчаянный и даже противоправный шаг. Наталья Листопадова также рассказала, что воспитывает ребенка, который был оставлен в подвале и выжил лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.
Наталья Листопадова, уполномоченный по правам ребенка в Курской области:
«Немного двоякое отношение, но в целом моя позиция такова, что я хочу высказаться положительно об этой практике. Ее, скажем так, я даже испытала на своей жизни. Сама, лично. Поэтому я думаю, что законодатели примут правильное решение, со временем»
За существование «Окон жизни» выступает также ряд курских общественных организаций, деятельность которых связана с детьми. Там отмечают – если государство не готово легализовать бэби-боксы, то должно хотя бы не мешать тем, кто сейчас их устанавливает и поддерживает.
Курские медики больше не хотят говорить о бэби-боксах
Это специально оборудованные места, в которых мать может анонимно, незаметно для других, оставить нежеланного новорожденного малыша