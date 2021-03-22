Летом в Курске откроются 59 пришкольных оздоровительных лагерей
Заявки можно подать до 31 мая
Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием составит 21 календарный день. Чтобы направить ребенка в школьный лагерь родители или законные представители должны написать заявление по месту учебы ребенка на имя директора школы. Прием заявлений в загородные лагеря осуществляется по месту учебы ребенка. Продолжительность смены в этом году составит 14 дней. Заявления на профильные смены принимаются руководителями этих смен. Путевку выделят в порядке очереди в соответствии с датой подачи заявления.