Заявки можно подать до 31 мая

Летом в Курске откроются 59 пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Планируется, что там отдохнут около 10 тысяч школьников 7-14 лет. Заявочная кампания стартует сегодня и продлится до 31 мая.Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием составит 21 календарный день. Чтобы направить ребенка в школьный лагерь родители или законные представители должны написать заявление по месту учебы ребенка на имя директора школы. Прием заявлений в загородные лагеря осуществляется по месту учебы ребенка. Продолжительность смены в этом году составит 14 дней. Заявления на профильные смены принимаются руководителями этих смен. Путевку выделят в порядке очереди в соответствии с датой подачи заявления.