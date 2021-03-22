30 жителей курской Кукуевки смогут зарегистрировать свои дома

Алехинский заповедник разрешил ведение хозяйственной деятельности в охранной зоне на 30 земельных участках

Алехинский заповедник разрешил ведение хозяйственной деятельности в охранной зоне на 30 земельных участках. Такое решение принято на заседании научно-технического совета. Это значит, что 30-ти жителям Кукуевки удастся легализовать свои участки и дома. В частности, одобрено ведение хозяйственной деятельности владельцам 18 домов – тем, кто их возводил с разрешением на строительство. Получили согласование и 6 собственников домов, которые строили их без соответствующего разрешения, но уплатили штрафы. Еще шестерым одобрено строительство на участках в этом квартале.





25 марта во второй половине дня с кукуевцами должен встретиться Роман Старовойт.





В качестве компенсации заповеднику передадут региональные особо охраняемые природные территории. Об этом говорится в соглашении, подписанном между Курской областью и Минприроды.