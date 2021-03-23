Курянин пришел в гости к другу и украл икону
Украденная икона не представляет культурно-исторической ценности, но считалась семейной реликвией
Как выяснилось, накануне к супругу горожанки заходил знакомый. Мужчины устроили застолье с распитием спиртного, после чего и исчезла икона.
Полицейские нашли подозреваемого. Мужчина признался, что незаметно вынес икону из квартиры во время застолья, а потом продал своему знакомому. После обращения курянки в полицию, он выкупил образ и вернул его владелице.
Однако от уголовного дела его это не спасло, вскоре мужчине придется предстать перед судом.