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Курянин пришел в гости к другу и украл икону

Украденная икона не представляет культурно-исторической ценности, но считалась семейной реликвией

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Курянин пришел в гости к другу и украл икону. К стражам порядка обратилась горожанка, проживающая по улице Сумской. Женщина вернулась после работы домой и обнаружила пропажу семейной реликвии. В полиции она рассказала, что украденная икона не представляет культурно-исторической ценности и перешла ей по наследству от матери.

Как выяснилось, накануне к супругу горожанки заходил знакомый. Мужчины устроили застолье с распитием спиртного, после чего и исчезла икона.

Полицейские нашли подозреваемого. Мужчина признался, что незаметно вынес икону из квартиры во время застолья, а потом продал своему знакомому. После обращения курянки в полицию, он выкупил образ и вернул его  владелице.

Однако от уголовного дела его это не спасло, вскоре мужчине придется предстать перед судом.
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